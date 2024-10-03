Израиль нанес авиаудар по штабу разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по разведштабу «Хезболлы» в Бейруте

Израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу разведки исламистской радикальной группировки шиитского толка «Хезболла» в Бейруте. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад истребители ВВС Израиля, действуя на основе предоставленных ЦАХАЛ разведданных, нанесли удары по разведштабу "Хезболлы" в Бейруте», — уведомили в канцелярии.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.