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17:01, 3 октября 2024Мир

Израиль нанес авиаудар по штабу разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по разведштабу «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Carl Court / Getty Images

Израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу разведки исламистской радикальной группировки шиитского толка «Хезболла» в Бейруте. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад истребители ВВС Израиля, действуя на основе предоставленных ЦАХАЛ разведданных, нанесли удары по разведштабу "Хезболлы" в Бейруте», — уведомили в канцелярии.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.

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      Глеб Бажуткин
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