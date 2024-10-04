Россиянам посоветовали снижающий риск развития болезни Альцгеймера и рака продукт

Эндокринолог Михалева: яйца снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера

Эндокринолог Оксана Михалева назвала яйца продуктом, который снижает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и болезни Альцгеймера. Ее комментарий приводят «Известия».

Врач объяснила россиянам, что яичный желток содержит лецитин, который защищает клетки от повреждений. По ее словам, лецитин важен для профилактики различных видов рака, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Михалева также посоветовала есть яйца, потому что они содержат витамины, необходимые для кожи, волос, ногтей, глаз, сосудов и костей, а также защищающие от атеросклероза. Кроме того, этот продукт полезен для глаз: в яйцах содержатся лютеины и зеаксантин, которые необходимы для профилактики возрастной дегенерации сетчатки.

При этом врач подчеркнула — чтобы получить пользу от яиц, нужно есть их термически обработанными. «Белок яйца не усваивается в сыром виде и даже может быть вредным, потому что способен нагружать работу ЖКТ и вызывать диспепсию», — подчеркнула она.

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