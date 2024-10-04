Россиянка сломала позвоночник во время поездки на автобусе

Mash: в Татарстане женщина сломала позвоночник во время поездки на автобусе

В Татарстане женщина с инвалидностью первой группы сломала позвоночник во время поездки на автобусе, сообщает Mash Iptash в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянка упала, когда водитель резко затормозил, и ударилась спиной о поручень. Со слов очевидцев, автобус подрезали на дороге, и водителю пришлось применить экстренное торможение.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего неизвестно. Как пишет Mash Iptash, директор компании-перевозчика отказался комментировать инцидент.

Ранее житель Омска отсудил у российского аэропорта Пулково сотни тысяч рублей за сломанную на территории воздушной гавани ногу. Мужчина поскользнулся на льду при выходе из автобуса, подвозившего пассажиров к самолету.