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14:48, 4 октября 2024Россия

Россиянка сломала позвоночник во время поездки на автобусе

Mash: в Татарстане женщина сломала позвоночник во время поездки на автобусе

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Татарстане женщина с инвалидностью первой группы сломала позвоночник во время поездки на автобусе, сообщает Mash Iptash в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянка упала, когда водитель резко затормозил, и ударилась спиной о поручень. Со слов очевидцев, автобус подрезали на дороге, и водителю пришлось применить экстренное торможение.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего неизвестно. Как пишет Mash Iptash, директор компании-перевозчика отказался комментировать инцидент.

Ранее житель Омска отсудил у российского аэропорта Пулково сотни тысяч рублей за сломанную на территории воздушной гавани ногу. Мужчина поскользнулся на льду при выходе из автобуса, подвозившего пассажиров к самолету.

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      Елена Торубарова
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