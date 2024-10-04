Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

Якутское УГМС: на севере и северо-востоке региона ночью похолодает до минус 18

В ночь на 5 и 6 октября на севере и северо-востоке Якутии ожидается похолодание до минус 18. Такую погоду жителям российского региона предсказали специалисты республиканского управления гидрометеорологической службы (УГМС), сообщение опубликовано на портале УГМС.

Как рассказали синоптики, в этих двух якутских районах, а также в Арктической части региона пройдет снег. Низкие температуры ожидаются в регионе и в пятницу, 4 октября — ночью на северо-востоке и северо-западе республики похолодает до минус 14.

При этом, минусовая температура будет держаться в регионе и днем — 4, 5 и 6 октября на севере воздух не прогреется выше нуля, а минимальная прогнозируемая температура — минус 5.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве в пятницу, 4 октября, начнет снижаться температура. Пик похолодания придется на выходные. Так, если в четверг, 3 октября, в столице днем ожидается плюс 21-23 градусов, то в выходные похолодает до плюс 13-15 градусов.