Москвичам предсказали похолодание

Синоптик Шувалов: в выходные в столице ожидается плюс 13-15 градусов

В выходные, 5 и 6 октября, в столице ожидается похолодание. Об этом в разговоре с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В пятницу, 4 октября, к столице с юго-запада подойдет фронтальная зона. Температура начнет снижаться, пик похолодания придется на выходные. Так, если в четверг, 3 октября, в столице днем ожидается плюс 21-23 градусов, в выходные похолодает до плюс 13-15 градусов.

Понижение температуры будет сопровождаться сменой ветра с юго-восточного на юго-западный и западный, а также не слишком заметным понижением давления. При этом похолодание, скорее всего, не будет продолжительным и продлится два дня. На следующей неделе москвичам не стоит ждать потепления до плюс 23 градусов, однако до плюс 18 градусов потеплеть может, сообщил синоптик.

Температура в Москве до середины октября при этом, согласно расчетам, останется на уровне выше нормы. Как ранее сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, к норме температурные показатели приблизятся только к середине месяца.