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13:31, 4 октября 2024Россия

Система ПВО сработала над двумя российскими регионами

МО России: ВСУ попытались атаковать БПЛА Курскую и Белгородскую области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над двумя российскими регионами — Курской и Белгородской областями. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению МО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать указанные регионы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Два БПЛА были сбиты над Курской областью, еще один — над Белгородской.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Кроме того, за ночь Украина выпустила еще 18 БПЛА по трем регионам России. По 6 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, еще 5 — над акваторией Азовского моря, один — над Ростовской областью.

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      Марк Леонов
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