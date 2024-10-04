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07:30, 4 октября 2024Россия

Украина за ночь выпустила 18 дронов по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над тремя регионами России и Азовским морем

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В ночь на пятницу, 4 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 18 беспилотников по тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). По 6 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, еще 5 — над акваторией Азовского моря, один — над Ростовской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Днем ранее, 3 октября, за ночь над Россией перехватили свыше сотни беспилотников ВСУ. Силы ПВО сбили 73 дрона над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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