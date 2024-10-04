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20:48, 4 октября 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 16 годам за наем киллера для устранения компаньона

В Москве суд приговорил россиянина к 16 годам за организацию убийства по найму

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 55-летнего Андрея Митрощина к 16 годам колонии строгого режима за наем киллера для устранения компаньона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Суд приговорил его по части 3 статьи 33, части 2 статьи 105 («Организация убийства»), 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») и статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый являлся одним из собственников коммерческой организации. Для того чтобы стать единственным владельцем, он нанял киллера с целью устранения компаньона. Митрощин договорился с исполнителем о расправе над знакомым за вознаграждение в размере 950 тысяч рублей. 26 января 2022 года исполнитель похитил потерпевшего в городе Подольск Московской области, а затем задушил его.

Известно также, что с октября 2020 года по август 2022 года подсудимый организовал подпольное казино в Санкт-Петербурге и Московской области. Также он незаконно приобрел патроны к охотничьему оружию и пистолет, который потом передал знакомому для хранения в тайнике.

Ранее сообщалось, что заказавшая расправу над бизнесменом россиянка села в колонию на четыре года.

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      Артем Соколов
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