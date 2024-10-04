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12:34, 4 октября 2024Силовые структуры

Заказавшая расправу над бизнесменом россиянка села в колонию на четыре года

Суд дал 4 года заказчице убийства уральского бизнесмена Спиридонова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южноуральский горсуд Челябинской области приговорил к четырем годам лишения свободы 22-летнюю местную жительницу Полину Иосифову, заказавшую расправу над бизнесменом Борисом Спиридоновым, который проходит по уголовному делу о коррупции в мэрии Троицка. Об этом сообщает Ura.ru.

Осужденная должна выплатить потерпевшему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Покушение на Спиридонова инсценировали сотрудники ФСБ, чтобы выйти на заказчика преступления. В итоге в феврале они взяли с поличным Иосифову при передаче денег киллерам. Она сразу стала сотрудничать со следствием и заключила досудебное соглашение.

Иосифову называли любовницей владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова, которого обвиняют в даче взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей мэру Троицка Александру Виноградову.

Спиридонов в этом деле проходит посредником при передаче взятки главе города. Он дал признательные показания и назвал двух Виноградовых причастными к коррупционному преступлению. Бизнесмена оставили на свободе, а оба Виноградовых отправились в СИЗО.

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      Любовь Ширижик
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