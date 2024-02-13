Заказчицу покушения на российского бизнесмена арестовали

В Челябинске суд арестовал заказчицу покушения на бизнесмена Спиридонова

Центральный районный суд Челябинска арестовал 22-летнюю Полину Иосифову, обвиняемую в организации покушения на бизнесмена из Троицка Бориса Спиридонова. Об этом сообщает 74.RU.

Девушка будет под стражей до 11 апреля. Следствие просило отправить ее в СИЗО, потому что она не живет по месту регистрации, не все причастные к преступлению установлены и не все свидетели опрошены.

По данным издания, задержанная — любовница владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова, которого обвиняют в даче взятки мэру Троицка Александру Виноградову в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей.

Борис Спиридонов в этом деле проходит посредником при передаче взятки главе города. Собеседник 74.RU заявил, что Спиридонов сразу же дал признательные показания и назвал двух Виноградовых причастными к коррупционному преступлению. Спиридонов находится на свободе, а оба Виноградовых — в СИЗО.