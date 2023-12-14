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16:43, 14 декабря 2023Силовые структуры

Подарившего российскому мэру беговую дорожку бизнесмена арестовали

В Челябинске арестовали бизнесмена, подарившего мэру Троицка беговую дорожку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Челябинске арестовали владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, подарившего мэру Троицка Александру Виноградову беговую дорожку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бизнесмен пробудет под стражей до 13 февраля по обвинению в даче взятки. По версии следствия, за подарок в виде тренажера стоимостью 126 тысяч рублей Виноградов получил покровительство магазина и быстрое оформление документов на строительство здания.

Ранее фигурант судим не был. Сообщается, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.

13 декабря сотрудники ФСБ и полиции задержали мэра Троицка Александра Виноградова по подозрению в получении взятки. В отношении него возбудили уголовное дело.

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      Илона Палей
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