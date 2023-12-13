ФСБ задержала мэра российского города по подозрению в коррупции

В Челябинской области ФСБ задержала мэра Троицка Виноградова из-за взяток

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали мэра Троицка Александра Виноградова. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчину подозревают в получении взятки, рассказал собеседник агентства. При этом более подробная информация пока не раскрывается. Неизвестно, когда и сколько задержанный получил. Сейчас в администрации Троицка идут оперативно-следственные действия.

В 2021 году в отношении Виноградова возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, он передавал оборудование, принадлежащего теплоснабжающей организации, другой фирме. Однако доказать виновность Виноградова в суде не удалось. В ответ мэр подал иск против Минфина России с требованием возместить ему причиненный ущерб, который он оценил в 10 миллионов рублей.

Ранее полицейские Красноярского края задержали бывшего вице-мэра Красноярска и руководителя компании «Автоспецбаза» Игоря Кима в рамках расследования дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.