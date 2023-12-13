Стали известны подробности задержания мэра Троицка

Мэр Троицка Виноградов получил взятку беговой дорожкой за 126 тысяч рублей

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов получил взятку беговой дорожкой за 126 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, весной 2020 года глава города выдал разрешение на открытие магазина в нежилом помещении и помог ускорить строительство за взятку. Теперь Виноградова допрашивают, а хозяина магазина задержали.

О задержании мэра стало известно утром 13 декабря.

В 2021 году в отношении Виноградова возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, он передавал оборудование, принадлежащее теплоснабжающей организации, другой фирме. Однако доказать виновность Виноградова в суде не удалось. В ответ мэр подал иск против Минфина России с требованием возместить ему причиненный ущерб, который он оценил в 10 миллионов рублей.