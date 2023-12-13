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10:52, 13 декабря 2023Силовые структуры

Стали известны подробности задержания мэра Троицка

Мэр Троицка Виноградов получил взятку беговой дорожкой за 126 тысяч рублей
Александр Виноградов

Александр Виноградов. Кадр: Первый областной 1obl.ru / YouTube

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов получил взятку беговой дорожкой за 126 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, весной 2020 года глава города выдал разрешение на открытие магазина в нежилом помещении и помог ускорить строительство за взятку. Теперь Виноградова допрашивают, а хозяина магазина задержали.

О задержании мэра стало известно утром 13 декабря.

В 2021 году в отношении Виноградова возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, он передавал оборудование, принадлежащее теплоснабжающей организации, другой фирме. Однако доказать виновность Виноградова в суде не удалось. В ответ мэр подал иск против Минфина России с требованием возместить ему причиненный ущерб, который он оценил в 10 миллионов рублей.

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      Варвара Митина
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