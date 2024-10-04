Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

Bloomberg: Цукерберг стал вторым самым богатым человеком с капиталом в $256 млрд

Сооснователь и глава Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Цукерберга выросло до 206,2 миллиарда долларов, в результате чего он обогнал в рейтинге основателя и главу Amazon

Джеффа Безоса. Капитал последнего оказался на миллиард меньше.

Всего с начала года сооснователь Meta стал богаче на 78 миллиардов долларов. Добиться такого результата удалось за счет увеличения выручки и прибыли головной компании и подорожания ценных бумаг (они выросли на 23 процента после новостей о высоких продажах и продвижения языковых моделей, которые используются в чат-ботах с искусственным интеллектом).

На первом месте рейтинга владелец Tesla и Space X Илон Маск, который опережает Цукерберга почти на 50 миллиардов долларов. Его капитал составляет 256 миллиардов, за последний год бизнесмен стал богаче на 27,1 миллиарда долларов.

В сентябре Марк Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов. Он стал четвертым богатейшим человеком, чье состояние достигло этой отметки. Также в «клуб на 200 миллиардов» входят генеральный директор Tesla и X Илон Маск (272 миллиарда долларов), основатель Amazon Джефф Безос (211 миллиардов долларов) и глава люксового конгломерата LVMH Бернар Арно (207 миллиардов долларов).