Российский военный: снайперы ВСУ в Угледаре применили оружие по методике НАТО

Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре работали по методикам НАТО, заявил старший снайпер снайперской роты группировки войск «Восток» из Забайкалья с позывным Пушкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские военные в Угледаре применяли оружие по тактикам НАТО. Он предупредил, что особенности «западного» принципа работы противника никак не выделяются и не делают эту категорию военнослужащими особенными.

Ранее снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Украинский боец в 2023 году связался с российскими спецслужбами через мессенджер и передал им координаты.