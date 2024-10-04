Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:55, 4 октября 2024Бывший СССР

Снайперы ВСУ в Угледаре применили оружие по методике НАТО

Российский военный: снайперы ВСУ в Угледаре применили оружие по методике НАТО

Фото: Michael Forster Rothbart / Global Look Press

Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре работали по методикам НАТО, заявил старший снайпер снайперской роты группировки войск «Восток» из Забайкалья с позывным Пушкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские военные в Угледаре применяли оружие по тактикам НАТО. Он предупредил, что особенности «западного» принципа работы противника никак не выделяются и не делают эту категорию военнослужащими особенными.

Ранее снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Украинский боец в 2023 году связался с российскими спецслужбами через мессенджер и передал им координаты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. Начался пожар

      Женщина рассказала о страшном детстве в секс-культе Ошо

      Корабли Балтфлота отработали отражение авиаудара

      В ЕС испугались одного возможного решения России в ответ на санкции

      Жена участника спецоперации обратилась к ООН с просьбой

      Российские БТР разгромили колонну ВСУ в Курской области

      Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию

      Бойцы «Ахмата» уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей

      Девушка заподозрила мужа в измене и узнала неожиданную правду о матери

      В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше