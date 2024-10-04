Иран начал отводить танкеры от места предполагаемого удара Израиля

Bloomberg: Иран вывел танкеры из района крупнейшего нефтеперевалочного комплекса

В ожидании ответа Израиля на беспрецедентный ракетный обстрел Иран начал отводить танкеры в сторону от одной из предполагаемых целей — крупнейшего нефтеперевалочного комплекса. Об этом со ссылкой на данные TankerTrackers.com пишет Bloomberg.

Как минимум девять судов стояли на якоре у острова Харк еще на прошлой неделе, но теперь восемь вышли в Персидский залив, а одно, как следует из спутниковых снимков, находится в движении. Такое перемещение наблюдается впервые с 2018 года.

Подобные меры свидетельствуют о том, что Тегеран всерьез воспринимает угрозу удара по своей нефтяной инфраструктуре, который международные аналитики считают одним из самых вероятных способов ответа Израиля. Успешная атака может резко сократить доходы Исламской республики от экспорта углеводородов и подорвать ее экономику.

В то же время такой шаг приведет к непредсказуемому росту цен на нефть, что, в свою очередь, в преддверии президентских выборов не устраивает США, ведущих с Израилем переговоры по поводу формата атаки.

Неопределенность относительно целей, масштаба и времени нападения уже привела к резкому росту котировок. Стоимость эталонного сорта нефти Brent впервые с конца августа достигала 79 долларов за баррель, хотя проблемы со слабым спросом сохраняются.