Цена на нефть поднялась до 79 долларов за баррель

Цена на нефть Brent впервые с августа выросла до 79 долларов за баррель

В ходе торгов в пятницу, 4 октября, стоимость декабрьского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 79 долларов за баррель, что произошло впервые с 30 августа.

По состоянию на 14:00 по московскому времени котировки откатились на уровень 78,5 доллара, однако с начала месяца цены на нефть взлетели более чем на 7,5 доллара.

Поводом для ралли на нефтяном рынке стало ожидание ответа Израиля на беспрецедентный ракетный удар Ирана, который, в свою очередь, стал ответом на уничтожение верхушки шиитского движения «Хезболла» во время удара по Ливану.

Трейдеры и участники торгов опасаются, что целью израильской армии могут стать объекты энергетической инфраструктуры Ирана. У Израиля есть возможности существенно повредить порты и танкеры, а также разрушить нефтепроводы и повредить самой добыче, что приведет к обрушению экспорта иранской нефти.

Гораздо более неприятным сценарием станет гипотетическое перекрытие Тегераном Ормузского пролива, через который на рынок попадает большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). В этом случае мир столкнется с непредсказуемым ростом цен.

Усилившийся рост цен в пятницу может быть связан со скорой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, после которого Тель-Авив начал операцию в секторе Газа. Так как дата ответного удара по Ирану и его союзникам на Ближнем Востоке неизвестна, одним из самых очевидных вариантов остается 7 октября.