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15:32, 4 октября 2024Экономика

Украина начала получать данные о заграничных счетах своих граждан

Минфин Украины объявил о начале обмена информацией о счетах граждан с зарубежьем

Фото: Avaness / Wikimedia

Украина провела первый международный автоматический обмен информацией о счетах граждан. Об этом со ссылкой на Минфин государства пишет издание «Страна.ua».

В рамках процедуры неназванной стране передали информацию о финансовых счетах нерезидентов, а в ответ поступили данные о счетах украинцев.

Отмечается, что ради «повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов» ведомства двух стран поделились друг с другом списками, в которые вошли имя человека, его адрес, дата и место рождения, налоговый номер, а также данные о финансовом учреждении и счете, включая остаток по состоянию на конец отчетного периода.

О том, что Украина начнет обмениваться информацией о счетах своих граждан со 115 странами, включая государства Евросоюза, где живут более четырех миллионов украинцев, несколько месяцев назад сообщили в Верховной Раде. Закон, позволяющий начать такой обмен, был подписан президентом Владимиром Зеленским в марте 2023 года.

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      Дмитрий Воронин
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