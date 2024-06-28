Украина начнет обмениваться с Евросоюзом данными о счетах своих граждан

В Раде заявили, что Украина запустит обмен с ЕС данными о счетах своих граждан

C осени 2024 года Украина начнет обмениваться информацией о счетах своих граждан с Евросоюзом (ЕС), сообщила в Telegram депутат Рады Нина Южанина.

Политик отметила, что взаимодействовать начнут со 115 странами, в число которых входят члены ЕС, где живет более четырех миллионов украинцев.

«ГНС получит информацию о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое», — указала парламентарий.

Как уточняет украинское издание «Страна», закон, позволяющий начать такой обмен, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в марте 2023 года. Речь шла об опасениях, что его реализация может привести к массовым блокировкам и даже закрытию банковских счетов, поскольку в документе «прописана необходимость сбора в сжатые сроки огромных массивов информации о финансовых счетах» тех, кто живет за пределами государства.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко оценила долю теневой экономики страны в 40 процентов. По ее словам, речь идет в том числе об аграрном секторе и экспорте сельхозпродукции.