На Украине раскрыли долю теневой экономики страны

Вице-премьер Украины Свириденко: 40 % экономики страны находится в тени

Около 40 процентов экономики Украины находится в тени. Такие данные раскрыла первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе», — поведала Свириденко. По ее слова, сокрытие валютной выручки экспортерами ставит под угрозу государственный бюджет.

Ранее в июне в офисе генпрокурора страны признали, что бюджет теряет миллиарды гривен из-за нелегальных схем вывоза зерна. «Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет», — констатировали в ведомстве.