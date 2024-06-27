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03:07, 28 июня 2024Экономика

На Украине раскрыли долю теневой экономики страны

Вице-премьер Украины Свириденко: 40 % экономики страны находится в тени

Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters

Около 40 процентов экономики Украины находится в тени. Такие данные раскрыла первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе», — поведала Свириденко. По ее слова, сокрытие валютной выручки экспортерами ставит под угрозу государственный бюджет.

Ранее в июне в офисе генпрокурора страны признали, что бюджет теряет миллиарды гривен из-за нелегальных схем вывоза зерна. «Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет», — констатировали в ведомстве.

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      Марина Совина
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