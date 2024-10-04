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07:56, 4 октября 2024Мир

В Госдуме вспомнили Гитлера и обратились к генсеку НАТО

Депутат Ивлев: генсеку НАТО Рютте нужно сойти с пути агрессоров
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Новому генсеку НАТО Марку Рютте нужно сойти с пути агрессоров и вспомнить историю, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Парламентарий вспомнил польских панов, Карла XII, Наполеона и Адольфа Гитлера и заявил, что они «не учитывали национальные нтересы России», и тем самым «глубоко и бесповоротно просчитались».

«Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России», — считает Ивлев.

Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву. Помимо этого, Рютте заявил, что Киев однажды станет членом НАТО, и у России «нет права вето на это».

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      Сергей Грехов
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