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12:23, 4 октября 2024Мир

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена

Песков: контактов о встрече Путина и Байдена на полях саммита G20 не велось

Фото: Tom Brenner / Reuters

Контактов о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) не велось, но глава государства открыт к контактам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. В настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — сказал он.

По словам пресс-секретаря российского президента, решение о поездке Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято.

Ранее Байден допустил, что у него может состояться встреча с российским лидером Владимиром Путиным в ходе очередного саммита G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но усомнился, что Путин захочет посетить эти мероприятия лично.

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      Семен Александров
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