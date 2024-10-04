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03:38, 4 октября 2024Россия

В России проиндексируют стипендии

Стипендии в России проиндексируют на 4,5% в 2025 году

Фото: Pixabay

Стипендии в России будут проиндексированы на 4,5 процента в следующем году. О соответствующих планах стало известно из материалов к проекту бюджета, внесенного правительством в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стипендии для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов, а также ассистентов-стажеров будут проиндексированы на 4,5 процента в 2025 году, и по четыре процента в 2026 и 2027 годах.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал обучение в школе на протяжении 11 лет «непозволительной роскошью» и выразил уверенность в том, что данный срок должен быть сокращен. По его словам, в будущем процесс обучения как в школах, так и в вузах будет более «спрессованным», чтобы учащийся мог как можно раньше начать размышлять о будущей профессии.

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      Марина Совина
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