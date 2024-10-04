В WhatsApp появится одно нововведение

В WhatsApp изменится обозначение набора сообщения собеседником

В популярном мессенджере WhatsApp появится одно нововведение, связанное с информированием о том, что собеседник набирает сообщение. Об этом пишет портал WAbetainfo.

Как уточнили специалисты, в текущей версии пользователи могут увидеть уведомление о том, что собеседник печатает сообщение, в верхней части экрана, под его фотографией.

В обновлении же это обозначение переместится в само окно чата. Если собеседник будет набирать текстовое сообщение, то тот, кому он пишет, увидит три точки прямо в их переписке. В случае если он будет записывать голосовое сообщение, то на экране можно будет увидеть значок микрофона.

Отмечается, что нововведение появится в приложениях для устройств как на Android, так и на iOS. По данным портала, оно уже доступно в бета-версии приложения, которую можно скачать в онлайн-магазинах.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится новая функция. Сообщалось, что пользователи смогут использовать оперативный поиск сведений о ссылках, которые им присылают в WhatsApp.