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06:02, 4 октября 2024Забота о себе

Врач назвал неожиданные причины увеличения размеров пенисов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт Чун Тан рассказал, что с течением времени анатомия человека меняется под воздействием эволюционных факторов. И в интервью Metro доктор назвал неожиданные причины увеличения размеров пенисов, которое произошло за последние два года.

По данным издания, средний размер полового члена британского мужчины увеличился почти на девять процентов всего за два года. В 2022 году он составлял 13,13 сантиметра, а в 2024-м — 14,3 сантиметра в эрегированном состоянии.

Доктор Тан сказал, что в процессе эволюции черты, которые считаются полезными для воспроизводства или полового отбора, могут стать более распространенными. По его мнению, мужчины с большим пенисом имеют больше шансов завести ребенка, чем обладатели скромных размеров. Также, добавил врач, на размер пениса влияет смешение людей разных рас.

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«Хорошее питание и крепкое здоровье в детстве и период полового созревания приводят к улучшению общего физического развития, включая рост половых органов», — добавил Тан. Кроме того, размер пениса зависит от уровня тестостерона в период полового созревания.

Ранее испанские урологи назвали самый распространенный тип пенисов. При этом специалисты не выявили корреляции между возрастом, весом, курением или наличие сопутствующих заболеваний и тем, на сколько процентов увеличивался пенис мужчины в эрегированном состоянии.

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      Алиса Дмитриева
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