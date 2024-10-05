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06:41, 5 октября 2024Силовые структуры

«Банды приезжих терроризируют население». В Петербурге возбудили дело после избиения мигрантами местного жителя

СК Петербурга возбудил дело после избиения местного жителя мигрантами

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения жителя мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

В ведомстве обратили внимание на видео в соцсетях, на котором видно, как несколько приезжих избивают петербуржца. «Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — отметили в Следственном комитете. Доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин.

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Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

Участились случаи нападения мигрантов на коренных жителей

Ранее в Татарстане мигранты устроили массовую драку с жителями города Набережные Челны. В потасовке во дворе жилого дома принимали участие несколько десятков человек. На появившихся в сети кадрах видно, как драка быстро распадается на отдельные эпизоды, в одном из которых несколько человек преследуют убегающих под громкие крики.

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До этого в Краснодаре местные жители подрались с мигрантами. Поводом якобы стало то, что иностранцы выгоняли пинками детей на детских площадках и оскорбляли матом. Отцы собирались разъяснить приезжим, что дворовые площадки предназначены для всех, но мирного разговора не получилось, и дело дошло до рукоприкладства.

Одной из жертв нападения мигрантов стал даже депутат Госдумы Михаил Матвеев. Как рассказал парламентарий, он увидел, как в Самаре трое вооруженных палками приезжих нападали на прохожих, и попытался остановить дебоширов, но сам получил удар камнем по голове. Изначально действия мигрантов были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью, в результате следователи предъявили троим участникам избиения обвинение в покушении на убийство.

В СК заметили рост числа совершенных мигрантами преступлений

За восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений, сообщили «Ленте.ру» в СК. Уточняется, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами» — с 2880 до 8059. Количество нарушений приезжих, получивших гражданство России менее десяти лет назад, выросло с 7 до 11 тысяч.

более
26 000
преступлений

совершили иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года

При этом с января по август мигранты совершили 73 деяния экстремистской направленности, в аналогичный период 2023 года таких правонарушений было 59.

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Бастрыкин объяснил, что одна из причин роста миграционной преступности в России связана с недобросовестными арендодателями жилья. «Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — заявил председатель ведомства.

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      Марина Совина
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