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04:01, 5 октября 2024Бывший СССР

Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев

РИА Новости: некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, так как были пьяны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, поскольку были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил сбежавший из тренировочного лагеря украинский солдат.

«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», — рассказал о пьянстве сослуживцев бывший военный ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжил злоупотреблять спиртным даже на передовой. Наказание за пьянство в ВСУ серьезное, но от употребления алкоголя украинских военных это не останавливает, объяснил пленный.

До этого бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник рассказал об имеющихся у украинской армии трудностях. По его словам, в учебных центрах занимаются лишь обучением по распитию алкоголя.

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      Маргарита Пименова
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