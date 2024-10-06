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23:31, 6 октября 2024Россия

Российские военные сбили два беспилотника над Белгородской и Брянской областями

Минобороны РФ: над Белгородской и Брянской областями сбили два украинских БПЛА

Фото: Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как отметили в ведомстве, в воскресенье, 6 октября, с 20:50 до 22:30 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористические атаки на объекты в России c применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении.

Ранее ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений нет.

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      Марина Совина
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