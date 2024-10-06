Разведчик Пух: наемники НАТО прячутся за бойцами ВСУ при разминировании

Иностранные наемники, прибывшие на Украину из структур НАТО, действуют в составе заградительных отрядов, при этом отпрявляя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед разведкой и разминированием. О прятках иностранцев за спинами украинцев заявил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух, передает РИА Новости.

«Как пушечное мясо для разведки. Я знаю, как они работают. Трусливо, допустим, но… как заградотряды. Вперед загоняют украинцев. Работают как заградотряд. Да, когда уже все проверено, разминировано, тогда могут они пройти», — объяснил российский боец.