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17:05, 6 октября 2024Мир

«Исламский джихад» взял на себя ответственность за обстрел Израиля

Группировка «Исламский джихад» взяла на себя ответственность за обстрел Израиля

Фото: Chen Junqing / XinHua / Reuters

Палестинская группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) взяла на себя ответственность за обстрел Ашкелона на юге Израиля. Сообщение опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения группировки «Сарая аль-Кудс».

«Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и ряду израильских поселений, расположенных на границе с сектором Газа», — говорится в заявлении.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана поразил ракетами газовые платформы в юго-западной части Израиля в районе города Ашкелон.

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      Алевтина Запольская
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