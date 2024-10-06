На Флориду обрушится сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм

Над Мексиканским заливом сформировался угрожающий Флориде шторм «Милтон»

Сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм «Милтон» угрожает штату Флорида. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по слежению за ураганами США (NHC).

По прогнозу службы, шторм быстро усилится по мере продвижения на восток и на северо-восток по Мексиканскому заливу. В середине недели он достигнет западного побережья Флориды и станет сильным ураганом. Сейчас максимальная устойчивая скорость ветра шторма составляет около 70 километров в час.

По информации специалистов, ожидается, что «Милтон» обрушится на Флориду уже во вторник.

Ранее сообщалось, что 27 сентября мощный торнадо «Элен» вышел на материковую часть штата Флорида.