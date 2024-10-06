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01:23, 6 октября 2024Россия

В России начнут преподавать кибербезопасность

«Известия»: в 2024 году в школах и вузах появятся уроки кибербезопасности

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Уже в 2024 году в российских школах и вузах начнут преподавать кибербезопасность. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что уроки кибербезопасности разрабатывались совместно с Минпросвещения и Минобразования. Необходимость появления подобного курса объясняется ростом числа случаев мошенничества с использованием цифровых технологий.

«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», — рассказали в Минфине.

В рамках курса студентам и школьникам планируют рассказать о способах защиты личных данных, противодействия социальной инженерии, а также о том, что такое фишинг и дропперство.

В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили кибербезопасность и ИИ. Отдельное внимание было уделено экономической безопасности государства в разрезе защиты прав граждан в интернете.

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      Евгений Силаев
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