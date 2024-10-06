Жена российского миллиардера показала фигуру в прозрачных легинсах

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала фигуру в прозрачных легинсах

Жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в прозрачных легинсах. Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Перминова разместила в соцсети снимки, сделанные во время Недели моды в Париже. На фото модель позирует в прозрачных легинсах, белой водолазке, длинном пальто и туфлях на каблуках с черным мысом.

Жена миллиардера уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с бордовой помадой. На одном из кадров знаменитость стояла на фоне французского ресторана.

В сентябре Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане. Манекенщица показала кадры с мероприятия, которое она посетила в бюстгальтере с металлическими чашками в виде морды персонажа Hello Kitty. Также она надела трусы с завышенной талией в сочетании с прозрачными колготками и объемную кожаную куртку.