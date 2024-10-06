Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:32, 6 октября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фигуру в прозрачных легинсах

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала фигуру в прозрачных легинсах

Фото: @lenaperminova

Жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в прозрачных легинсах. Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Перминова разместила в соцсети снимки, сделанные во время Недели моды в Париже. На фото модель позирует в прозрачных легинсах, белой водолазке, длинном пальто и туфлях на каблуках с черным мысом.

Жена миллиардера уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с бордовой помадой. На одном из кадров знаменитость стояла на фоне французского ресторана.

В сентябре Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане. Манекенщица показала кадры с мероприятия, которое она посетила в бюстгальтере с металлическими чашками в виде морды персонажа Hello Kitty. Также она надела трусы с завышенной талией в сочетании с прозрачными колготками и объемную кожаную куртку.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

      Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоголя на турецких курортах «все включено»

      В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

      Медведев прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

      Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

      Жена российского миллиардера показала фигуру в прозрачных легинсах

      Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

      На Западе указали на важную деталь продвижения России на фронте

      Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области

      Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше