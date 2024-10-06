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11:15, 6 октября 2024Россия

Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области

Губернатор Гладков: женщина пострадала при атаке дрона в Щебекине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Женщина пострадала при атаке дрона в городе Щебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков написал, что в результате атаки Шебекинского городского округа FPV-дроном на производственное здание пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. «Вся необходимая помощь оказывается», — отметил губернатор. Политик добавил, что в результате атаки также повреждена кровля здания.

«В селе Муром вследствие атак дронов огнем уничтожен жилой дом, второе домовладение получило значительные повреждения», — сообщил также Гладков. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило, что 6 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории трех российских регионов. Удалось сбить четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежской, Курской и Белгородской областями.

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      Олег Давыдов
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