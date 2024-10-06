Попытки терактов в трех российских регионах пресекли

МО РФ: силы ПВО сбили 4 БПЛА ВСУ в Воронежской, Курской и Белгородской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории трех российских регионов. Удалось сбить четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежской, Курской и Белгородской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, еще один дрон был обнаружен около 06:35 по московскому времени 6 октября над Брянской областью. Его также удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября над территорией России силами ПВО были уничтожены десять беспилотников. Семь из них сбили над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Воронежской.