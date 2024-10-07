17-летнему россиянину пришлось покинуть вечеринку через окно из-за угроз

В Санкт-Петербурге 17-летнему юноше пришлось покинуть вечеринку через окно из-за угроз расправой. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, россиянин пришел в квартиру к незнакомым людям, чтобы провести время с алкоголем. Приблизительно в два часа ночи тусовщики повздорили, товарищи стали грозить подростку расправой.
Юноша предпочел скрыться и выпрыгнул из окна на третьем этаже. Сотрудники скорой помощи забрали его с алкогольным отравлением, закрытым переломом лодыжки и ушибом стопы.
Правоохранители организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с женой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно.
В прошлом супруги привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка.