17-летнему россиянину пришлось покинуть вечеринку через окно из-за угроз

В Петербурге 17-летнему юноше пришлось покинуть вечеринку через окно из-за угроз

В Санкт-Петербурге 17-летнему юноше пришлось покинуть вечеринку через окно из-за угроз расправой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянин пришел в квартиру к незнакомым людям, чтобы провести время с алкоголем. Приблизительно в два часа ночи тусовщики повздорили, товарищи стали грозить подростку расправой.

Юноша предпочел скрыться и выпрыгнул из окна на третьем этаже. Сотрудники скорой помощи забрали его с алкогольным отравлением, закрытым переломом лодыжки и ушибом стопы.

Правоохранители организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина решил избежать встречи с женой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно.

В прошлом супруги привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка.