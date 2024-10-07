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09:27, 7 октября 2024Россия

Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно

В Москве мужчина решил выйти из квартиры через окно, чтобы не встретить жену

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве мужчина решил избежать встречи с женой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ссора супругов произошла в районе Вешняки. Когда 58-летний мужчина отдыхал дома, в квартиру позвонила его 50-летняя жена. Москвич отказался пускать супругу домой, из-за чего между ними начался конфликт. Чтобы не участвовать в перепалке и не видеться с супругой, житель столицы решил выйти из квартиры, которая располагается на третьем этаже, из окна.

Прохожие нашли вышедшего из окна мужчину лежащим на асфальте и вызвали врачей. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Сообщалось, что муж и жена ранее привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка.

В августе в Москве женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. В результате падения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, женщине удалось выжить — ее доставили в больницу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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