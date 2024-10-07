Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 7 октября 2024Наука и техника

В Антарктике увеличился растительный покров

Nature Geoscience: в Антарктике увеличился растительный покров

Фото: Steven J. Kazlowski / Globallookpress.com

Ученые Университета Эксетера и Хартфордшира, а также Британской антарктической службы выявили увеличение растительного покрова на Антарктическом полуострове за последние четыре десятилетия. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что растительность в этом регионе значительно расширилась в ответ на изменение климата.

Согласно результатам исследования, площадь растительности на полуострове увеличилась более чем в десять раз — с менее одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 квадратных километров к 2021 году. Это озеленение связано с ускоряющимся потеплением Антарктического полуострова, который нагревается быстрее, чем многие другие регионы мира.

Для оценки роста растительности ученые использовали спутниковые данные, что позволило детально проследить за изменениями на поверхности полуострова. 3D-снимки предоставили информацию о расширении растительного покрова на площади около 400 тысяч квадратных метров в год в период с 2016 по 2021 годы, что на 30 процентов быстрее по сравнению с предыдущими годами.

Предыдущее исследование, основанное на изучении образцов мха, показало, что темпы роста растений также резко увеличились за последние десятилетия. Новые данные подтверждают, что тенденция озеленения не только продолжается, но и ускоряется. Ландшафт Антарктического полуострова по-прежнему покрыт снегом и льдом, однако небольшие участки, на которых растут мхи, расширяются.

Исследователи подчеркивают, что этот процесс может привести к появлению новых видов растений, а также к риску проникновения инвазивных видов, что может изменить экосистему региона. Увеличение растительности добавит органическое вещество в почву, что создаст условия для дальнейшего озеленения территории.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Специалист мировой величины». Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

      ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморье

      Назван вероятный преемник Антонова в качестве посла РФ в США

      Армия Израиля сообщила об ударе по больнице с центрами ХАМАС

      В Антарктике увеличился растительный покров

      Дипломат напомнила предупреждения России о действиях НАТО

      В России установилась зимняя погода

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном платье

      В России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам

      Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному столкновению с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше