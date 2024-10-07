Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 7 октября 2024Наука и техника

В ранней Вселенной обнаружили избыток черных дыр

The Astrophysical Journal Letters: во Вселенной обнаружили избыток черных дыр

Фото: wirestock / freepik

Ученые обнаружили, что в ранней Вселенной существовало гораздо больше черных дыр, чем предполагалось ранее. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Черные дыры растут благодаря процессу аккреции, когда они поглощают окружающий материал, излучая огромное количество энергии. Это излучение создает давление, которое ограничивает скорость их роста. Вопрос о том, как сверхмассивные черные дыры могли сформироваться так быстро в ранней Вселенной, остается одной из главных загадок астрофизики.

Исследователи проанализировали изменение яркости ранних галактик за последние 15 лет, чтобы выявить черные дыры, которые не всегда проявляют себя как квазары. Наблюдения показали избыточное количество черных дыр в обычных галактиках первых миллиардов лет существования Вселенной.

Кроме того, недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили эти выводы. Данные указывают на то, что ранние черные дыры были более многочисленны и массивны, чем могли бы образоваться в результате процесса прямого коллапса, что ставит под сомнение традиционные модели их формирования.

Среди альтернативных гипотез рассматривается образование черных дыр из так называемых темных звезд, которые могли быть сформированы при участии темной материи. Эти звезды могли значительно дольше расти, прежде чем коллапсировать в черные дыры, что объясняет их размеры и количество.

Будущие исследования с использованием космических обсерваторий, таких как телескоп Nancy Grace Roman и миссия Euclid, помогут уточнить данные о ранних черных дырах. Однако наибольшие надежды возлагаются на телескоп Джеймса Уэбба, который в ближайшие годы может окончательно ответить на вопросы о происхождении черных дыр и даже зафиксировать их формирование в режиме реального времени.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Согнали всех стариков и молодежь». Жители Курской области рассказали о преступлениях солдат и наемников ВСУ

      Россиянин зарезал родственника ножом во время конфликта и был задержан

      Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

      Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

      Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

      53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

      Озвучены финальные данные голосования по строительству АЭС в Казахстане

      В России начали готовиться к ставке 22 процента до конца года

      Экс-депутат Рады указал на подготовку западного общества к миру с Россией

      «Хезболлу» назвали причиной восстановления репутации Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше