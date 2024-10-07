В ранней Вселенной обнаружили избыток черных дыр

The Astrophysical Journal Letters: во Вселенной обнаружили избыток черных дыр

Ученые обнаружили, что в ранней Вселенной существовало гораздо больше черных дыр, чем предполагалось ранее. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Черные дыры растут благодаря процессу аккреции, когда они поглощают окружающий материал, излучая огромное количество энергии. Это излучение создает давление, которое ограничивает скорость их роста. Вопрос о том, как сверхмассивные черные дыры могли сформироваться так быстро в ранней Вселенной, остается одной из главных загадок астрофизики.

Исследователи проанализировали изменение яркости ранних галактик за последние 15 лет, чтобы выявить черные дыры, которые не всегда проявляют себя как квазары. Наблюдения показали избыточное количество черных дыр в обычных галактиках первых миллиардов лет существования Вселенной.

Кроме того, недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили эти выводы. Данные указывают на то, что ранние черные дыры были более многочисленны и массивны, чем могли бы образоваться в результате процесса прямого коллапса, что ставит под сомнение традиционные модели их формирования.

Среди альтернативных гипотез рассматривается образование черных дыр из так называемых темных звезд, которые могли быть сформированы при участии темной материи. Эти звезды могли значительно дольше расти, прежде чем коллапсировать в черные дыры, что объясняет их размеры и количество.

Будущие исследования с использованием космических обсерваторий, таких как телескоп Nancy Grace Roman и миссия Euclid, помогут уточнить данные о ранних черных дырах. Однако наибольшие надежды возлагаются на телескоп Джеймса Уэбба, который в ближайшие годы может окончательно ответить на вопросы о происхождении черных дыр и даже зафиксировать их формирование в режиме реального времени.