Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 7 октября 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дела против швейцарского и французского журналистов за работу под Курском

ФСБ возбудила дела против журналистов из Швейцарии и Франции в Курской области

Фото: РИА Новости

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении иностранных журналистов, приехавших в Курскую область. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Дела заведены против сотрудников швейцарского издательского холдинга СН Media Курте Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ФСБ, всего с 17 августа были возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России.

Ранее сообщалось, что ФСБ завела дела против трех приехавших в Курскую область журналистов.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

      Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

      Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

      Популярная актриса пришла на вечеринку в прозрачном платье

      В зоне СВО уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля

      В Москве началось заседание совета глав МИД СНГ

      В Госдуме подвели итоги первых месяцев работы Белоусова на посту главы Минобороны

      Обеспеченность Крыма топливом оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше