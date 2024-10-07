ФСБ возбудила дела против швейцарского и французского журналистов за работу под Курском

ФСБ возбудила дела против журналистов из Швейцарии и Франции в Курской области

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении иностранных журналистов, приехавших в Курскую область. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Дела заведены против сотрудников швейцарского издательского холдинга СН Media Курте Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ФСБ, всего с 17 августа были возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России.

Ранее сообщалось, что ФСБ завела дела против трех приехавших в Курскую область журналистов.