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11:09, 7 октября 2024Россия

Инвалид Великой Отечественной войны рассказала о называющем ее «русской свиньей» внуке

В Орле инвалид Великой Отечественной пожаловалась на внука-нациста

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Инвалид Великой Отечественной войны из Орла пожаловалась на внука. Записанный на видео рассказ плачущей женщины опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах россиянка рассказывает, что родственник врывался в ее комнату со словами «русиш швайне» («русская свинья»). Внук вымогает у женщины деньги и угрожает ей.

Из-за этого пенсионерке пришлось переехать на съемную квартиру. После того как полиция оказалась бессильна помочь женщине, она обратилась к общественникам. Они пообещали взять узника концлагеря под защиту.

В Пензенской области цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника специальной военной операции. Они возместили ущерб только после общения с активистами.

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      Алан Босиков
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