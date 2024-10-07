Инвалид Великой Отечественной войны рассказала о называющем ее «русской свиньей» внуке

Инвалид Великой Отечественной войны из Орла пожаловалась на внука. Записанный на видео рассказ плачущей женщины опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На кадрах россиянка рассказывает, что родственник врывался в ее комнату со словами «русиш швайне» («русская свинья»). Внук вымогает у женщины деньги и угрожает ей.
Из-за этого пенсионерке пришлось переехать на съемную квартиру. После того как полиция оказалась бессильна помочь женщине, она обратилась к общественникам. Они пообещали взять узника концлагеря под защиту.
В Пензенской области цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника специальной военной операции. Они возместили ущерб только после общения с активистами.