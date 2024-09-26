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11:13, 26 сентября 2024Россия

В российском регионе цыгане обокрали 83-летнюю бабушку бойца СВО и попали на видео

Под Пензой цыгане обокрали бабушку бойца СВО, их сняли на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Пензенской области цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На кадрах видно, как группа детей и взрослых уносит с участка металлические листы.

В разговоре с общественниками представители цыган отказались признаться в содеянном, затем им показали видео. По данным канала, пенсионерку систематически обворовывали. «Вы зачем лазите к нам?» — поинтересовалась она на видео. Ответа бабушке бойца СВО цыгане не дали.

После общения с активистами цыгане обещали компенсировать россиянке причиненный ей ущерб. Пенсионерка поблагодарила общественников за оказанную ей поддержку.

Ранее в Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови». Перед этим в учебном заведении произошел конфликт с участием одного из воспитываемых в таборе детей.

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      Алан Босиков
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