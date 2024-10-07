Ирина Болгар объяснила фото из семейного архива с Дуровым

Болгар заявила, что показала фото с Дуровым из-за лжи про их деловые отношения

Представляющаяся матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с предпринимателем.

Так Болгар прокомментировала пост бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина в Telegram-канале о ее планах выпустить книгу и документальный фильм о жизни с основателем Telegram.

«Я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — пояснила Болгар.

Она отметила, что провела с Дуровым десять лет, из которых одну половину они прожили в одной квартире, а вторую — жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году.

«Я опубликовала фотографии из семейного архива только с целью защитить свою репутацию от заведомой лжи», — заключила она.

Ранее Болгар заявила о планах написать книгу и снять документальный фильм о жизни с предпринимателем. Она сообщила, что ведет переговоры с издательствами и продюсерами о выпуске книги и документального фильма о жизни с бизнесменом и планирует передать им свой личный дневник и архив.