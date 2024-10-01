Ирина Болгар решила выпустить книгу и фильм о жизни с Дуровым

Болгар заявила о планах выпустить книгу и документальный фильм о жизни с Дуровым

Подруга основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, представляющаяся матерью его троих детей, заявила о планах написать книгу и снять документальный фильм о жизни с предпринимателем. Подробностями своего решения она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар рассказала, что Дуров прекратил финансово поддерживать их общих детей 1,5 года назад. По словам женщины, ее дохода хватает только на базовое обеспечение детей. «Приходится использовать свои личные сбережения, которые могут закончиться», — отметила она и добавила, что работает над поиском дополнительного дохода.

В посте Болгар сообщила, что ведет переговоры с издательствами и продюсерами о выпуске книги и документального фильма о жизни с бизнесменом и планирует передать им свой личный дневник и архив. Подруга предпринимателя также добавила, что помогала советами в развитии Telegram, и заявила, что сервис является их с Дуровым «семейным активом».

Ранее Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Она отметила, что считает мессенджер совместно нажитым с Дуровым имуществом.