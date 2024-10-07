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18:21, 7 октября 2024Путешествия

Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно приземлился в другом городе

«В1.РУ | Новости Волгограда»: летевший в Москву самолет приземлился в Волгограде

Фото: Unsplash

Самолет Airbus А-332, летевший из турецкой Антальи в Москву, экстренно приземлился в другом городе. Об этом сообщает Telegram-канал «В1.РУ | Новости Волгограда».

Уточняется, что пилотам пришлось посадить самолет в Волгограде, когда одному из 333 пассажиров стало плохо. Ему понадобилась медицинская помощь.

Ранее самолет авиакомпании Jetstar во время полета сменил курс из-за неработающих туалетов. Уточняется, что инцидент произошел 7 октября с лайнером, летевшим из Аделаиды, Австралия, на индонезийский остров Бали.

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      Марк Успенский
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