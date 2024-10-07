Летевший на Бали самолет сменил курс из-за неработающих туалетов

Летевший на Бали самолет Jetstar вернулся в аэропорт из-за неработающих туалетов

Самолет авиакомпании Jetstar во время полета сменил курс из-за неработающих туалетов. Об этом сообщает портал 9News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел 7 октября с лайнером, летевшим из Аделаиды, Австралия, на индонезийский остров Бали. По данным источника, в уборных на борту перестал работать смыв. Починить в воздухе их не удалось, поэтому лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. В пресс-службе перевозчика рассказали, что пассажиров доставят в точку назначения другим воздушным судном.

В августе пассажирский самолет American Airlines, летевший из США в Испанию, сменил курс и сел в другом городе из-за переполненного туалета. Авиакомпания объяснила незапланированную посадку «проблемой с техническим обслуживанием».