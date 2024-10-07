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15:22, 7 октября 2024Экономика

Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

Силуанов: проблем с финансированием семейной ипотеки не будет до конца 2025-го

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Средств на выдачи семейной ипотеке хватит до конца 2025 года. Возможность появления проблем с финансированием программы оценил министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

По словам Силуанова, выдачи по семейной ипотеке были перераспределены. «"Дом.рф" перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем в финансовом обеспечении этого вопроса в текущем году и в следующем году нет», — заявил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что российские банки ужесточили условия по выдаче семейной ипотеки, чтобы сберечь лимиты. Организации в том числе сокращают срок кредита, выдают семейную ипотеку только зарплатным клиентам или заемщикам с большим первоначальным взносом.

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      Александра Качан
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