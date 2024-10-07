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15:19, 7 октября 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры нанесения удара «Искандером» по ВСУ в Павлограде

Минобороны показало удар «Искандером» по расположению ВСУ в Павлограде

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры удара «Искандером» по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

«Кадры объективного контроля нанесения ночного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 72-й омбр ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны показало встречу военных группировки войск «Восток» с жителями после освобождения Угледара. В настоящий момент в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей. Военнослужащие «Востока» оказывают им помощь.

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      Валентин Карант
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