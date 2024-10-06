Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 6 октября 2024Россия

Минобороны показало кадры встречи военных с жителями после освобождения Угледара

Военные «Востока» встретились с жителями Угледара, которые прятались в подвалах

Минобороны показало кадры встречи военных группировки войск «Восток» с жителями после освобождения Угледара. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

Так, одна из жительниц города рассказала, что пряталась два года и семь месяцев в подвале местной школы. По ее словам, в данном убежище пребывает 16 человек. «Жила я раньше тут, в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось», — посетовала она.

В то же время другой житель Угледара отметил, что в 2022 году, с началом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подвале прятались 450 человек. Спустя время многие разъехались.

В настоящий момент в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей. Военнослужащие «Востока» оказывают им помощь.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек военный мятеж в стране из-за потери Угледара. Эксперт заявил, что осознанное уничтожение 72-й бригады ВСУ в городе, которое допустил глава государства Владимир Зеленский, стало уроком для других военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер. До последнего своего дня он доказывал, что не сделал ничего плохого

      Минобороны показало кадры встречи военных с жителями после освобождения Угледара

      Раскрыты новые подробности зачистки Угледара

      Названы лучшие идеи для уличных тренировок осенью

      Умер оперировавший Ельцина выдающийся кардиохирург

      Россиянам назвали помогающие бороться с вирусами и инфекциями добавки

      Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя

      Президент Узбекистана посетит Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

      В МИД оценили вероятность выборов на Украине

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше