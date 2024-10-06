Военные «Востока» встретились с жителями Угледара, которые прятались в подвалах

Минобороны показало кадры встречи военных группировки войск «Восток» с жителями после освобождения Угледара. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

Так, одна из жительниц города рассказала, что пряталась два года и семь месяцев в подвале местной школы. По ее словам, в данном убежище пребывает 16 человек. «Жила я раньше тут, в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось», — посетовала она.

В то же время другой житель Угледара отметил, что в 2022 году, с началом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подвале прятались 450 человек. Спустя время многие разъехались.

В настоящий момент в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей. Военнослужащие «Востока» оказывают им помощь.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек военный мятеж в стране из-за потери Угледара. Эксперт заявил, что осознанное уничтожение 72-й бригады ВСУ в городе, которое допустил глава государства Владимир Зеленский, стало уроком для других военнослужащих.