Экс-советник Кучмы Соскин предрек военный мятеж на Украине из-за потери Угледара

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек военный мятеж в стране из-за потери Угледара. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Politeka Online.

«Будет военный мятеж. Пришло время военных», — заявил Соскин.

Кроме того, эксперт отметил, что осознанное уничтожение 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, которое допустил глава государства Владимир Зеленский, стало уроком для других военнослужащих. «Эти люди, получив оружие и все остальное, терпеть это издевательство и насилие, которые над ними сделали, не будут, и они придут с оружием к тем, кто это сделал», — пояснил Соскин и уточнил, что это произойдет в ближайшее время.

3 октября армия России заняла Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».